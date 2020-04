Le Iene, "una nuova sfida" ai tempi del coronavirus: per Michelle Hunziker finisce male?

20 aprile 2020 a

Le Iene sono pronte ad affrontare la sfida del coronavirus ed a tornare in onda su Italia1 a partire da martedì 21 aprile. Lo storico programma di Davide Parenti sarà senza pubblico e senza studio: Mediaset ha dato il via libera dopo la sospensione per “cautela sanitaria” dovuta alla positività dell’inviato Alessandro Politi e di tre redattori. La scaletta de Le Iene sarà ovviamente condizionata dal coronavirus (“Il 70% dei servizi sarà su questo tema”, ha dichiarato Parenti in un’intervista al Corsera), ma non mancheranno momenti più leggeri, a partire dagli scherzi. “Il primo nella casa di Michelle Hunziker - ha svelato Parenti - organizzare uno scherzo in queste condizioni è una nuova sfida”.

"Inutile nascondersi. Per noi Silvio Berlusconi non esiste". Le Iene, clamorosa confessione di Davide Parenti su Mediaset

