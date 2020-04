La Vita in Diretta, Vittorio Feltri: "Fa più schifo di quella registrata", cannonata contro Rai 1

20 aprile 2020 a

a

a

Nel mirino di Vittorio Feltri ci finisce La Vita in Diretta, il programma di Rai 1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Il direttore di Libero, infatti, punta il dito contro la trasmissione. Lo fa su Twitter, dove come sempre non usa giri di parole: "La vita in diretta fa più schifo di quella registrata". Poche parole, Vittorio Feltri va dritto al punto. E no, pare abbastanza chiaro che al direttore La Vita in Diretta non piaccia più di tanto...

Per inciso, il direttore ha messo nel mirino anche Diario di casa, "un programma tv in onda ogni giorno alle ore 14 condotto da un uomo e una donna. È dedicato ai bambini chiusi in casa. Trasmtte idiozie raccapriccianti che rompono i cogl*** più del virus", ha concluso Vittorio Feltri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.