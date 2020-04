Uomini e Donne, Tina Cipollari umilia Gemma Galgani: "Quelli non esistono". Il caos, deve intervenire la De Filippi

20 aprile 2020 a

a

a

Tina Cipollari perde il pelo, ma non il vizio. Fa nera Gemma Galgani. Di nuovo. Pure nell’edizione tutta rinnovata di Uomini e donne - senza studio e pubblico per Maria De Filippi su Canale 5 - accade l’imprevedibile. In una sola stanza dietro a un computer per chattare con il cavaliere c’è la dama Gemma. Gianni Sperti è in collegamento da casa. La Galgani spera di trovare l’anima gemella. Arriva Tina e smonta il suo sogno. La sgrida pesantemente. Ed è show tra loro.

Mediaset punta forte su Uomini e Donne: c'è la data della messa in onda, pronto un cambio di format

“Tu ti stai emozionando dietro persone che non sai se esistono”, tuona Tina con la maschera in faccia e a debita distanza da Gemma. Che risponde a tono: “Ho ancora tanto amore da dare e se qualcuno lo vuole capire io posso dare ancora tanto, sei soltanto tu che non l’hai capito”.

Scoppia la lite. Sempre a distanza. Volano parole grosse ed è costretta ad intervenire Maria De filippi. Anche ai tempi del Coronavirus Tina e Gemma non cambiano. Ascolti assicurati per la prima puntata del “girone di ritorno” di Uomini e donne.

La Vita in Diretta, brutte notizie per Matano e Cuccarini: la prima parte verso la cancellazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.