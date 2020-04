Pomeriggio 5, al ritornante con il Plexiglass: ecco come vivremo la routine nella Fase2

Francesco Fredella 20 aprile 2020 a

Verso la riapertura. L’Italia si prepara alla fase 2, il lockdown - che potrebbe durare a lungo - dovrebbe iniziare dal 4 maggio. Condizionale d’obbligo. Non si tratta di uno switch: nessun tasto per tornare alla normalità. Si vivrà una fase di transizione graduale, dove i nuovi stili di vita saranno l’ingrediente perfetto per continuare a combattere il Coronavirus.

E a Pomeriggio5 arriva un servizio realizzato a Palermo all’interno di un ristorante in cui passano ai raggiX le possibili soluzioni per mantenere le distanze di sicurezza durante la Fase2. Quindi, un plexiglass divisorio tra due persone (sedute allo stesso tavolo) e in mezzo al locale per separare ad oltre due metri i tavoli. Insomma, prove generali di Fase2. Iniziamo a vedere con i nostri occhi i possibili scenari di una nuova vita, che dovrebbe essere dietro l’angolo.

