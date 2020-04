Domenica In, i "collegamenti traballanti"? Miracolo di Mara Venier: dove arriva, festa in Rai

Fabrizio Biasin 21 aprile 2020 a

Mara Venier, la domenica, starebbe volentieri a casa sua, ma la voglia di mandare avanti la storica Domenica In la porta nelle case mia e tua e va bene così. Oh, lo dice lei in prima persona («Ne farei a meno, vista la mia età») e mentre lo dice te la ritrovi a dirigere il traffico per tre ore di intrattenimento ai tempi del Covid.

L' intrattenimento ai tempi del Covid non è affatto semplice: mancano i lustrini, il pubblico, la caciara generale, ti devi arrangiare con un minimo di musica dal vivo e i collegamenti casalinghi con questo e quel vip che ti raccontano la rava e la fava su questioni molto interessanti come «io ho imparato a fare la pizza» o «il gatto ha pisciato sul divano» (dette meglio, ma il succo è questo). La Mara nazionale sa perfettamente che Fantastico o Canzonissima erano un' altra cosa, ma da professionista che ne ha viste tutti i colori sceglie la linea The show must go on e improvvisa, che poi è la cosa che le riesce meglio.

Prendete l' altro ieri (quasi 4 milioni di spettatori e il 19% di share): tra un Cristian De Sica che dice «er cinema è in grave difficoltà!» (vero) e un Pinguino Tattico Nucleare che strimpella il nuovo singolo in uscita (molto carino davvero), si becca l' esclusiva di Amadeus che più o meno ufficializza la conduzione di Sanremo 2021 («non sarà il mio secondo, ma il primo post Coronavirus!») e cazzeggia amabilmente con Lino Guanciale ed Alessandra Mastronardi, vincitori nella gara degli ascolti domenica con la replica de L' Allieva 2 (4,2 milioni e 15,5% di share).

Grandi protagoniste del pomeriggio, soprattutto, sono le connessioni che in termine tecnico potremmo definire «accazzo». Oh, non è colpa di nessuno, evidentemente la tv non era ancora pronta all' ambaradan e si vede. Succede, per dire, che il pasticcere Iginio Massari "s' impalli" proprio mentre sta per mostrare com' è venuta la crostata al lampone. E tu resti lì, con la bava alla bocca.

La Venier a quel punto vorrebbe citare tutti i santi del calendario ma si trattiene e, saggiamente, la butta in vacca (una battuta, una risata, qualunque cosa). Bravissima davvero, tra l' altro avvolta in un camicione multicolor che te lo raccomando.

Scrive così, su Instagram: «Dobbiamo andare avanti... un abbraccio a tutti i miei amori della zia!!! Forzaaaaaa!!!». E ancora: «Una domenica bestiale per i collegamenti, non funzionava niente... chiedo scusa al maestro Massari». Il primo a renderle omaggio è il marito, Nicola Carraro: «Sei stata mitica». E in effetti è così, anche senza "banda" la Venier è maestra di connessione.

