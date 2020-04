Porta a Porta, lo scontro tra Vincenzo De Luca e Attilio Fontana: "Serve prudenza", "Lo deciderà il governo"

22 aprile 2020 a

A Porta a Porta, nella puntata andata in onda martedì 21 aprile, è andato in scena lo scontro più atteso: quello tra Attilio Fontana e Vincenzo De Luca. Entrambi al centro della polemica dopo la presa di posizione del governatore della Campania che vuole "chiudere i confini" al Nord, visto e considerato che il presidente della Regione Lombardia vuole riaprire tutto dal 4 maggio. "Noi ci dobbiamo avviare alla vita ordinaria usando la ragione - ha subito messo le mani avanti da Bruno Vespa De Luca -. Nessuno vuole mettere le barriere in New Jersey o i cavalli di Frisia da nessuna parte". Poi il riferimento alla Lombardia: "Se in alcune regioni non c’è quasi più il contagio ma in altre regioni abbiamo ogni giorno mille nuovi contagi credo che un elemento di prudenza debba essere mantenuto. Questo è tutto". Immediata la replica di Fontana che con due frasi liquida la questione: "Questa è una posizione insostenibile. Lo deciderà il governo nazionale“.

