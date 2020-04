Storie Italiane, in collegamento Ivana Spagna ma occhio a cosa spunta alle sue spalle: "L'ha visto?"

Francesco Fredella 22 aprile 2020 a

“Questa è una giornata storica per me. Sono anti-tecnologica, è il primo collegamento della mia vita. Ce l’ho fatta”, Ivana Spagna è in diretta con Eleonora Daniele a Storie italiane. Esulta per il collegamento via Skype. Si trova in quarantena a casa, come tutti gli italiani. Ne parla senza segreti. “Non è una cosa semplice. Anche per chi ha famiglia non è facile. Non nego che ho a volte attacchi di panico. La paura mi prende e sale la tachicardia. Senti di più la solitudine in questi momenti, si pensa troppo e si pescano cose meno piacevoli”.

La cantante, tra le più acclamate di sempre, raramente accetta inviti in televisione. Ha spesso dribblato inviti e interviste, ma ha deciso di rompere gli schemi con Eleonora Daniele. In collegamento c’è anche un bellissimo gatto, che gira per casa. “Che bel gattone”, dice la Daniele. “L’ha visto? Si chiama Betty”, risponde la Spagna. Che resta in contatto con i fan tramite il profilo social dove va fortissimo.

