Paolo Bonolis, ultimo anno di contratto a Mediaset: le voci clamorose sul suo (imminente) futuro televisivo

Paolo Bonolis a settembre comincerà l'ultima stagione che lo lega a Canale 5. Il contratto scade nel 2021. Per il prossimo autunno è prevista una nuova edizione di Avanti un altro composta di 120 puntate, a cui si aggiungeranno pure i 50 pezzi inediti tenuti in cascina da Mediaset in questa stagione, con annesse note polemiche, scrive Blogo, lanciate dallo stesso conduttore rispetto all'opportunità di non mandarle ora in onda.

Inoltre per il conduttore romano sono infatti previste 4 prime serate del game show con però protagonisti alcuni Vip. Inoltre Bonolis si affaccerà alla prima serata di Canale 5 anche nella primavera 2021 con altre 4 prime serate.

