Amici, la fan sfottuta perché brutta? "Sei di uno schifo inammissibile": Martina Beltrami brutalizza Daniel Cosmic

Senza peli sulla lingua. Si parla di Martina Beltrami, ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi, che nel programma di Canale 5 ha sempre mostrato un carattere molto forte. E ha confermato di averlo quando si è scagliata contro Daniel Cosmic, ex allievo di Daniel Piccirillo, per quanto accaduto con una fann durante una diretta Instagram. Già, Daniel ha infatti preso per i fondelli una ragazza a causa del suo aspetto fisico. Durissima la risposta di Martina Beltrami: "Sei di uno schifo inammissibile", ha tuonato in una story. E ancora: "E per tutti quelli che scrivono ‘ecco un altro prodotto di Amici’… Amici non crea questo. Amici ti dà modo di farti conoscere, di diffondere la tua arte, ti cresce e ti tratta come fossi un figlio”. Martina ha poi rimarcato l'importanza dei fan, che vanno rispettato così come ogni altra persona: "I fan non sono numeri, sono persone. E dedicano il loro tempo per noi, per farci ascoltare da quante più persone possibile", ha concluso la Bletrami. Che lezione per Daniel Cosmic...

