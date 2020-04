Luciana Littizzetto a Che tempo che fa alza la voce: "Conte, non ce la possiamo fare". Fase 2, lockdown infinito

27 aprile 2020 a

a

a

Anche Luciana Littizzetto non ne può più di Giuseppe Conte e del lockodwn. Motivo? Molto... femminile. "Ho sentito Conte - ha spiegato la comica torinese nel consueto collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa - : i centri estetici apriranno il 1 giugno. Noi non ce la possiamo fare. Il 1 giugno è lunedì, il 2 giugno è la festa della Repubblica. Quindi fino al 3. Guarda che ricrescita!". Molti italiani, anche se per motivi differenti, dopo l'annuncio in diretta del premier che, di fatto, cambia poco o nulla in termini di libertà personali e di "ripartenza" nella Fase 2 per i comuni cittadini, la penseranno così.

"Chi ce l'ha più grosso. Oltre al pene...". Prego? Littizzetto fa calare il gelo, occhio alla faccia di Fazio

"Quelli che dovranno avere più coraggio di tutti - chiosa ancora la Littizzetto - saranno i pedicure, che vedranno dei piedi geneticamente modificati". Quasi come le abitudini di tutti i loro concittadini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.