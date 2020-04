Striscia la Notizia attacca Giuseppe Conte: "Nessuno ha capito cosa abbia detto domenica sera"

28 aprile 2020 a

Tutti contro Giuseppe Conte. Ma davvero tutti: quotidiani, partiti, italiani, opposizione, vescovi e chi più ne ha più ne metta. La Fase 2 non esiste, la conferenza stampa di domenica sera è stata digerita da pochissimi. E anche Striscia la Notizia cannoneggia contro il premier. La trasmissione di Canale 5, sul suo sito, sottolinea che la conferenza stampa è stata seguita da milioni di persone, "tra questi anche parecchi vip, che come tutti gli altri cittadini aspettavano di capire quali fossero le nuove disposizioni. Peccato che pure loro, esattamente come milioni di altri italiani, non hanno ben capito quanto disposto". Striscia, dunque, raccoglie una carrellata di tweet, post su Instagram e meme dei vip che si interrogano su quanto abbia detto conte, partendo da Antonella Clerici e Fiorello.

Striscia contro Conte: cosa ha detto?

