Uomini e Donne, Angela Di Iorio e la brutale accusa alla De Filippi: "Si diverte per il loro bullismo"

È stata una protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Si parla di Angela Di Iorio, che ora si è lasciata andare a un clamoroso sfogo contro il dating show e contro la conduttrice. La dama ha infatti affermato che il programma sarebbe "pilotato" e ha aggiunto che molti degli uomini che avevano scritto per venire a corteggiarla semplicemente non sono stati chiamati: "“Avevano forse paura che io andassi via prima del previsto? Io facevo ascolti", ha affermato. Dunque le accuse alla De Filippi, che avrebbe riso mentre lei piangeva. E ancora: "Maria De Filippi si diverte del bullismo di Gianni e Tina Cipollari verso le anziane". Poi bordate contro Gianni Sperti, bollato come "altezzoso". Infine, la Di Iorio ha aggiunto che non tornerebbe a Uomini e Donne neppure se ci fosse l'occasione per farlo: del programma, in buona sostanza, ha conservato un pessimo ricordo...

