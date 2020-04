Pomeriggio 5, anche Sandra Milo si appella a Conte: "La chiusura totale del Paese? Faccia decidere a noi italiani con un referendum"

Francesco Fredella 28 aprile 2020 a

a

a

Per Sandra Milo servirebbe un referendum per decidere cosa lasciare aperto o chiuso. E’ proprio l’attrice a dirlo in diretta a Pomeriggio5, lasciando sorpresa Barbara d’Urso durante il collegamento. La Milo, una delle dive de La dolce vita, fa un appello a Conte: “Faccia un referendum per far decidere a noi italiani se riaprire tutto o solo in parte. Se non riapriamo, la gente muore di fame e scoppia la guerra civile”. Ma, ovviamente, si tratta di una frase senza basi scientifiche: gli esperti da settimane raccomandano l’isolamento e la quarantena, rispettando le regole del Governo. “Sarebbe un referendum inutile - replica la d’Urso. Non possiamo aprire tutto, il virus è ancora presente. E se scoppia di nuovo la pandemia non riapriremo più. Dobbiamo stare molto attenti”.

"Ho scoperto che è morto". Il dramma piomba in diretta da Barbara D'Urso: lacrime, choc e silenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.