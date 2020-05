Mediaset sceglie Contagion, il film profetico sulla pandemia: bufera sui social, ma gli ascolti...

02 maggio 2020 a

Oltre il 12% di share e circa 3,3 milioni di telespettatori hanno premiato la scelta di Mediaset di mandare in prima serata su Canale 5 il film Contagion. Si tratta della pellicola diretta da Steven Soderbergh nel 2011 con un cast d’eccellenza: Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Marion Cotillard. Nomi di forte impatto mediatico, ma è stata soprattutto la trama ad attirare molti spettatori. Sì, perché Contagion è ritenuto un film profetico, dato che racconta una terribile pandemia che sembra proprio quella attuale di coronavirus. La decisione di Mediaset di mandarlo in onda in questo momento ha suscitato molte polemiche sui social: più di qualcuno non ha gradito la programmazione di una pellicola su una pandemia in un momento così dedicato. Ma in tanti hanno difeso la scelta dei vertici dell'azienda di Cologno Monzese, che è stata premiata anche dagli ascolti.

