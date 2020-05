Giovanna Botteri e Striscia la Notizia, Michelle Hunziker: "Andate a vedere e verificate prima di accusare"

03 maggio 2020 a

"Un polverone incredibile, una fake news". Michelle Hunziker, su Instagram, entra nella polemica su Striscia la Notizia accusata di bodyshaming su Giovanna Botteri. Il tg satirico di Antonio Ricci, lo scorso 28 aprile, ha mandato in onda un servizio in cui si riferiva delle critiche di alcuni telespettaori rivolte alla storica corrispondente Rai per i suoi vestiri e l'aspetto fisico "trasandato".

La tesi della Hunziker (e di Striscia, che ha scritto a Dagospia) è opposta: "Dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista Rai. Cosa assolutamente non vera. Con Striscia la Notizia abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista, dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look e noi invece prendiamo atto che si è fatta un’ottima e bellissima messa in piega. Questo non è attaccare una persona, ma rimanere nei toni di Striscia come sempre e soprattutto non è bodyshaming". Poi la stilettata ai media, Fattoquotidiano.it in testa (citato direttamente dalla nota del tg satirico di Canale 5): "Cerchiamo di andare a vedere e verificare prima di accusare. Va bene?".

