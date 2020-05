Nina Moric contro la madre di Favoloso a Live Non è la D'Urso: "Devi dirmi grazie se sei venuta qui"

Francesco Fredella 04 maggio 2020 a

a

a

Torna a parlare Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Mario Favoloso. E’ stata negli ultimi mesi protagonista della vicenda che vede suo figlio e Nina Moric ai ferri corti, con una partita che si giocherà in tribunale. "Sono delusa e amareggiata da Nina", dice la Fiorentino a Live Non è la D'Urso. Poi la Moric la accusa senza peli sulla lingua: "La signora Fiorentino deve dirmi grazie se è venuta in tv".

"Un ricatto, video a luci rosse". Nina Moric choc dalla D'Urso: rivelazione sconcertante sulla Morali e Favoloso

Adesso Nina chiede rispetto. Ribadisce che la sua denuncia nei confronti di Favoloso è stata fatta con un avvocato perché complessa nella ricostruzione dei fatti che ha raccontato alla Procura. "Ho ricominciato a vivere", dice Nina. Ha ritrovato la serenità con suo figlio Carlos e con il suo ex marito, Fabrizio Corona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.