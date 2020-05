Uomini e Donne, drammatico ingresso in studio per Sirius: Galgani-Cipollari, delirio totale

04 maggio 2020 a

Si torna in studio. Si pala di Uomini e Donne di Maria De Filippi, tornata nel suo studio su Canale 5 dopo le lunghe punate in streaming: la svolta oggi lunedì 4 maggio. Ovviamente il tutto nel rispetto del distanziamento sociale per prevenire il contagio da coronavirus. E tutto è cambiato: Gemma Galgani è stata piantata da Algemiro, mentre ha perso la tsta per Sirius e Occhiblu, i due misteriosi corteggiatori telematici e che hanno conquistato la dama torinese. Nonostante le critiche di Tina Cipollari, la Galgani vuole conoscerli entrambi, in barba alla differenza d'età. E nel frattempo, Sirius lo ha conosciuto. Nel video qui sotto, infatti, potete vedere il suo (drammatico) ingresso in studio, che ha generato il consueto caos: urlacci, dita puntate, accuse. Il tutto, ovviamente, "cucinato" dalla Galgani e dalla Cipollari.

