Gemma Galgani, la vera identità di Sirius: Nicola Vivarelli, 26 anni, ufficiale della marina e modello. Cos'è sparito subito

Il convulso ingresso in studio al Trono Over di Sirius, corteggiatore di Gemma Galgani, rivela al pubblico di Uomini e donne una sconvolgente verità: lo spasimante della Dama di Torino, star indiscussa del dating-show di Maria De Filippi, è un toyboy.

Si chiama Nicola Vivarelli, ha 26 anni (una trentina in meno di Gemma), è un ufficiale della Marina mercantile. Non solo: si diletta su Instagram, da modello e influencer (una vita parallela di cui la Galgani non è ancora a conoscenza). Il sito specializzato Gossipetv fa notare come nella sua "bio" su Instagram siano presenti anche i contatti dell'agenzia di modelli che lo segue, nome però sparito insieme alla e-mail per i contatti non appena il vero volto di Sirius ha iniziato a circolare sul web. "Immaginiamo che questo particolare verrà riportato in studio e un confronto con Gemma sarà inevitabile".

"Sei una grandissima...". Gemma Galgani insultata da Tina. "Donaccia, baci cani e porci"

