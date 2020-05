Grande Fratello, stop per Barbara d'Urso: la scelta a Mediaset, chi si prende la conduzione

05 maggio 2020 a

Stop per Barbara d’Urso: il suo Grande Fratello non tornerà a settembre. È stata la conduttrice Mediaset a rivelarlo in una recente intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice però è stata un po' vaga sui motivi della scelta. Mediaset avrebbe già fatto la sua scelta: rinunciare al GF Nip in favore di quello Vip. Pare che il prossimo settembre l’azienda di Cologno Monzese, scrive Gossip e tv, voglia proprio ripartire dal reality show sui personaggi famosi, terminato solo lo scorso mese. Lo condurrà ancora una volta Alfonso Signorini. Alla conduttrice dovrebbero rimanere i suoi tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso. Nella nuova edizione del reality condotto da Signorini ci sarebbe ancor la partecipazione di Pupo nel ruolo di opinionista, mentre non è ancora certa la presenza di Wanda Nara.

