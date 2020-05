Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini torna a settembre: mossa spacca-share, al suo fianco...

05 maggio 2020 a

È passato un mese da quando Paola Di Benedetto è stata incoronata vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, caratterizzata negli ultimi due mesi di permanenza nella casa dell’emergenza coronavirus. Secondo le indiscrezioni di TvBlog, il successo riscosso dal reality di Canale 5 ha spinto Mediaset a mettere in produzione una nuova edizione Vip, da mandare in onda già a settembre. Al timone ci sarà sempre Alfonso Signorini che, nonostante la critica divisa per la sua conduzione, si è guadagnato la fiducia dell’azienda e quindi un altro GF.

Tra l’altro a discapito di Barbara d’Urso, che dovrà attendere per la sua versione Nip. Al fianco di Signorini dovrebbe essere confermato Pupo, che nella veste di opinionista ha stupito tutti per il modo in cui si è calato all’interno del reality. Per Mediaset quella del GF Vip già a settembre potrebbe rivelarsi una mossa spacca-share, sfruttando l’onda lunga del successo raccolto dal cast della quarta edizione, testimoniato dal grande affetto che i social stanno mostrando dopo un mese ai vari concorrenti usciti dalla casa.

