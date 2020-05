Claudio Lippi sconvolgente, la foto in cui è magrissimo: 20 kg in meno, cosa gli è accaduto

07 maggio 2020 a

Già prima dell'emergenza coronavirus, a La prova del cuoco, aveva stupito la forma fisica di Claudio Lippi: a 74 anni, il conduttore era apparso molto dimagrito, con fisico asciutto e longilineo. Tanto che in molti pensavano avesse qualche guaio di salute. Sbagliatissimo. A spiegare cos'è accaduto ci pensa il diretto interessato: "Nessuna dieta. Sono dimagrito grazie alle attenzioni di mia moglie. Mi ha semplicemente tolto il disordine alimentare che avevo: fritti, condimenti, il pane, la pizza, la birra, o meglio, ho ridotto di parecchio questi alimenti. Sono le dosi e i condimenti che fanno la differenza. Oggi mangio di tutto però in dosi ridotte", ha spiegato Claudio Lippi, il quale dal 2001 ha quattro bypass nel cuore. "Grazie ai bypass che mi hanno ridato la vita e il senso della vita, grazie a mia moglie che mi ha spinto nei momenti più difficili a non mollare e ad avere maggiore autostima, grazie a Federica e a Maya, non sto vivendo una seconda giovinezza ma una vera giovinezza, ho più passioni e più stimoli adesso di un tempo", conclude Claudio Lippi.

