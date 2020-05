Striscia la Notizia, l'inviato al fronte con la Botteri e Lilli Gruber? Rivelazioni pesantissime su lady Otto e Mezzo

08 maggio 2020 a

Pace fatta tra Striscia la Notizia e Giovanna Botteri. Eppure il tg satirico di Canale 5 continua ad occuparsi dell'inviata Rai. O meglio, della storica e ferocissima rivalità con Lilli Gruber, due giornaliste agli antipodi, che in carriera si sono incontrate diverse volte e - ammettiamolo - non si sono mai sopportate. Così, nella puntata trasmessa su Canale 5 giovedì 7 maggio, ecco che l'inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello intervista Maurizio Crovato, giornalista e inviato di guerra, che nel corso della sua carriera si è torvato negli stessi scenari in cui lavoravano, appunto la Gruber e la Botteri. E Crovato offre una testimonianza interessante circa la rivalità tra le due colleghe e, soprattutto, sul diverso approccio al lavoro delle due. E ad uscirne peggio è proprio Lilli Gruber, lady Otto e Mezzo, "arroccata" nell'hotel a sei stelle...

Striscia, la rivalità Botteri-Gruber e le parole di Crovato: il servizio

