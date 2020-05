Dritto e Rovescio, Mario Giordano contro Claudia Fusani: "Io vado di matto, imbarazzante"

08 maggio 2020 a

Mario Giordano, di fronte alle parole di Claudia Fusani, perde la pazienza. Ospite a Dritto e Rovescio, il conduttore di Mediaset attacca l'ultimo decreto contenente i provvedimenti economici per far fronte all'emergenza coronavirus. Critiche che alla giornalista di Repubblica non piacciono: "Il decreto aprile sta arrivando", esordisce in collegamento con Paolo Del Debbio. Immediata la replica di Giordano: "Se aspettiamo ancora un po' arriviamo a giugno, altro che decreto aprile".

Un'affermazione che costringe la Fusani a raddrizzare il tiro: "No, si chiamerà decreto maggio, molte di queste misure hanno ancora i puntini", afferma scocciata per poi elencare cosa conterrà. Ma Giordano non ne vuole proprio sapere: "Ah, andiamo bene, hanno ancora i puntini - prosegue ironico -. La cosa che mi fa dare di matto è che ci sono milioni di persone che non sanno come dare da mangiare ai loro figli e, di fronte a questo, dire 'arriverà' è imbarazzante. Gli italiani si sono comportati in maniera straordinaria, ma quelli che dovevano fare le norme straordinarie non le hanno fatte".

