Antonella Clerici, parla il big della Rai: “Deve avere la prima serata". Il giallo sul ritorno in tv

Sicuramente per il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, Antonella Clerici è una risorsa indiscutibile. Lo dice in un’intervista a Il Fatto quotidiano. “Ho sempre pensato da telespettatore che Antonella fosse un asset di Rai 1 perché ha un’identità verbale, cromatica, di sguardo. Con la sua trasparenza ha tessuto un patto d’acciaio con i telespettatori. Penso che Antonella debba tornare in prima serata con una chiave meno prevedibile, penso che nel daytime possa tornare anche a una parte che ha dentro, quella della giornalista che è stata la matrice con cui ha iniziato”.

Domenica In, Antonella Clerici dalla Venier? Indiscrezione-bomba: rivoluzione in Rai

Insomma, in altri termini potrebbe essere una promozione per la Clerici, che dovrebbe avere un programma tutto suo. Da vera protagonista. Negli scorsi anni, la conduttrice torinese è stata corteggiata da altre Reti televisive rimanendo sempre fedelissima a Mamma Rai. Ma il sogno di Coletta, che sta sapientemente traghettando la Rete ammiraglia verso successi indelebili, potrebbe essere l’arrivo della De Filippi. “Lei mi ha definito intellettuale di sinistra ma io penso che alcune cose di Maria De Filippi siano straordinarie”, dice Coletta. Poi alla domanda su Raffaella Carrà risponde: “Tra i miei desideri c’è quello di realizzare un progetto nuovo un giorno con Raffaella”. Che, ai tempi in cui Coletta era alla direzione di Rai3, è stata protagonista di un programma incredibile, “A raccontare comincia tu”.

