Amici Speciali, il promo con i concorrenti Vip: "Sembra tutto strano", attesa per il debutto

Francesco Fredella 09 maggio 2020 a

a

a

Il promo, che va in onda su Canale5 fa già sognare il pubblico. Amici Speciali, lo spin off del fortunato programma di Maria De Filippi, sta per iniziare. Il 15 maggio è alle porte. Qualche informazione in più sul nuovo format arriva da WittyTv, il canale ufficiale dei programmi targati De Filippi. Nella piattaforma web cliccatissima vengono pubblicati alcuni video dei concorrenti con le loro emozioni.

“Iniziativa nobile”, la definisce Stash Fiordispino: il programma show in 4 puntate sarà interamente dedicato alla solidarietà. Insomma, una vera maratona a cuore aperto. “Ognuno ha la propria saletta con le proprie cose”, racconta un’emozionata Giordana che puntualizza come il distanziamento sociale sia uno dei punti di partenza di questa edizione. “Sono contento di partecipare per vari motivi: in primis per la beneficenza - dice Irama. Sarà un grande spettacolo più che una gara, il nostro Amici ce lo siamo già fatto”.

“Sembra tutto strano – aggiunge Gabriele Esposito – perché sembra un po’ ritornare a casa. Io sono una persona molto ansiosa, la cosa che voglio è vivermela con tranquillità perché so che sto facendo una cosa bella”. Tanta emozione da parte dei concorrenti. Non manca neppure Andreas Muller, che nei giorni scorsi con un serie di Instagram Stories aveva lanciato un vero e proprio contest. Un “figata”: così definisce Amici speciali. Al via il conto alla rovescia.

Amici Speciali, clamoroso "taglio": chi è stato fatto fuori dal programma di Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.