Domenica In, a poche ore dalla diretta lo sfogo di Mara Venier: "Da togliere il respiro", perché sarà dura

10 maggio 2020 a

A poche ore dalla diretta di Domenica In, la puntata del 10 maggio in onda su Rai 1, piove un toccante intervento della mitica conduttrice, Mara Venier. Già, perché oggi è anche la Festa della mamma. Ed è proprio a sua madre che Zia Mara si rivolge in un post su Instagram, davvero toccante. Nella fotografia si vedono la conduttrice e la mamma, uno scatto di qualche anno fa. E la Venier, in calce all'immagine, scrive: "Mammina mia, stanotte ti ho sognata e mai come oggi ti sento vicina... mi manchi immensamente, da togliere il respiro", conclude Mara Venier. Poche e sentite parole dedicate alla mamma che non c'è più, poche ore prima di una diretta in cui, c'è da scommetterci, il pensiero di Zia Mara più volte si rivolgerà lassù.

