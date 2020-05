Domenica In, "ciò che non hai mai visto": clamoroso, Mara Venier spiazza il fidanzato della Clerici

10 maggio 2020 a

A Domenica In di Mara Venier su Rai 1, nella puntata del 10 maggio, festa della mamma, la prima intervista è quella di Antonella Clerici, intervista che si tiene proprio nei momenti in cui, in diretta, veniva seguito anche l'arrivo di Silvia Romano a Ciampino. E nel corso dell'intervista, la Clerici si sbottona un poco sul suo futuro professionale in Rai, forte anche delle recenti parole di Stefano Coletta, direttore della prima rete, che si è speso in significativi elogi. "Stiamo parlando con il direttore Coletta di tanti progetti, lui ha capito chi sono veramente. Speriamo a settembre di riprendere", ha commentato la conduttrice. Poi, spazio anche per una piccola sorpresa. La Clerici infatti si è collegata insieme al suo compagnno, a cui la Venier si è rivolta affermando: "Ti mostro una parte di Antonella che conosci poco. Antonella bambina". Dunque, fuori la fotografia che ha emozionato un po' tutti.

