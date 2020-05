Live, Barbara D'Urso vince ancora: numeri assurdi in una puntata piena di scoop

11 maggio 2020 a

Vola ancora. Live non è la d’Urso vince la serata. Il suo show, in onda su Canale5, si conferma il talk più seguito battendo di nuovo i due competitors: Fazio su Rai2 e Giletti su La7. Una serata ricca di emozioni con la prima parte dedicata al Coronavirus. In studio non sono mancati ospiti illustri, come il ministro Di Maio - che fa il punto sulla Fase2 - o il professor Remuzzi dell’istituto Mario Negri. Poi un’ampia parte dedicata al Drive in, dove a sorpresa ci va proprio Barbarella. Emozioni assicurate.

Lo share sale. Live – Non è la D’Urso con oltre 2.534.000 spettatori pari al 13.4% di share in media vince la serata e si conferma il talk più seguito della domenica sera. Picchi del 25% di share e 11 milioni di interazioni sul web. “Una serata con tanta informazione e poi l’emozione del drive in per il mio compleanno”, scrive la d’Urso suo social. I suoi competitors si fermano prima. Tra loro continua un duro testa a testa: Giletti e Fazio - con Che tempo che fa su Rai2 e Non è l’arena su La7 - si attestano intorno all’8% di share. E giocano un vero e proprio derby mentre Barbarella vola. In corsia di sorpasso.

