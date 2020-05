Striscia la Notizia, "il monito di Giuseppe Conte a Silvia Romano": la frase lascia senza parole

12 maggio 2020 a

a

a

Un monito rivolto da Giuseppe Conte a Silvia Romano dopo la sua liberazione. Un monito di cui dà conto Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 11 maggio. Un monito che è ovviamente l'imitazione del premier di Dario Ballantini, in cui il presunto avvocato del popolo parla un po' di tutto: Rocco Casalino, Alfonso Bonafede, coronavirus e, appunto, della ragazza liberata dopo 18 mesi di prigionia. E in attesa di incontrarla, ecco che Conte-ballantini afferma: "Mi auguro che i sequestratori avessero tutti mascherina... altrimenti a starle vicino...". Le preoccupazioni del finto premier nei giorni del coronavirus.

Striscia la Notizia, "Conte" e il monito a Silvia Romano

