Uomini e Donne, Gemma Galgani umiliata da Tina Cipollari: "La nonna di Titanic"

Francesco Fredella 12 maggio 2020

Gemma e Sirius "tre metri sopra il cielo". Esterna. Parco. Roma. Entrambi con guanti e mascherine, lontano senza sfiorarsi. Gemma e Sirius s’incontrano. Lui fa il romanticone e scomoda la frase di Federico Moccia. Tina osserva stupita più che mai e poi demolisce la coppia. “Sembra Rose di Titanic, versione nonna”, tuona la Cipollari. Ed è ancora show. Un vero colpaccio del format pomeridiano di Canale5, che con la Galgani e l’ufficiale 26 enne fa piazza pulita di ascolti.

Lei è innamorata persa. Lui giura di corteggiarla non per farsi pubblicità in tv, ma per amore. “Chiedetelo a mia madre”, aveva detto. 'Non sono qui per scherzare, ho dei sentimenti', precisa Sirius. Che gioca con le parole: “Stai molto bene, sportiva ma molto elegante”. Sirius le regala un palloncino bianco. Gemma è in jeans e maglietta. “Vedo che tu mi ascolti davvero, e quindi ti sento molto presente nella mia vita - dice il 26 enne – Questo non mi fa sentire il distacco da te, nonostante la questione dell’età. Io non ho bisogno della badante, sono molto più capace di intendere e di volere di quello che sembra”.

