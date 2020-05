La Vita in Diretta, Ambra Angiolini alla conduzione: indiscrezioni sulla versione estiva del programma

13 maggio 2020 a

a

a

Rumors. Per adesso in viale Mazzini arriva una nuova voce: Ambra Angiolini a La vita in diretta estate, dopo l’edizione condotta da Matano e Cuccarini (che dovrebbe allungarsi di alcune settimane). Si tratta di un’indiscrezione che riporta Blogo, non confermata per adesso. La diretta interessata non parla. Sicuramente potebbe essere affiancata da un giornalista, visto che sembra una prassi consolidata (come lo scorso anno con Lisa Marzoli del Tg2 e Convertini). Nessuna conferma, quindi, nemmeno sul possibile nome che dovrebbe accompagnare l’ex ragazza (prodigio) di Non è la Rai.

"Ho pianto tanto, era diventata una fissazione", Manuela Arcuri e lo straziante ricordo sul periodo più buio

Sicuramente se dovesse andare in porto l’ipotesi Ambra, potrebbe avere peso il suggerimento di Antonio Di Bella, direttore di Rainews, che gode di molta considerazione in viale Mazzini. In via Teulada potrebbe arrivare un conduttore del Tg all news della Rai? Tutto è possibile. Ma chi? Tra i papabili ci sarebbe Gianluca Semprini, che ha condotto qualche anno fa La vita in diretta estate.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.