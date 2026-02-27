Libero logo
Sanremo 2026, traino totale: a "La Vita in Diretta"...

di Klaus Davivenerdì 27 febbraio 2026
1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Vita in diretta)
Il Festival, pur perdendo 7 punti e 3 milioni di spettatori rispetto alla prima serata del 2025, non smarrisce il suo effetto traino sui palinsesti Rai. A giovare del suo influsso infatti sono i format pomeridiani di Rai 1 con La volta buona di Caterina Balivo che rasenta il 20% nella seconda parte, trainando a sua volta Il paradiso delle signore vicino al 20%, seguito da La vita in diretta di Alberto Matano che lambisce il 22% e da L’eredità di Marco Liorni quasi al 29%. 

Bene pure Unomattina oltre il 21% nell’ultima parte e Storie Italiane sopra il 20%. Ne approfitta anche il pomeriggio di Rai 2: BellaMa di Pierluigi Diaco sfiora l’8% nella seconda parte, La porta magica di Andrea Delogu è al 5.4%.

Neppure il mattino di Rai 3 si sottrae con Roberto Inciocchi di Agorà che collega la kermesse all’attualità dando voce a tre donne ucraine che vivono a Sanremo per il loro ricordo dei 4 anni di guerra: punte del 6%. Nota di merito per la 105enne Gianna Pratesi, una delle prime donne che votarono al referendum del 1946: la sua ospitata ha segnato il picco con 15,4 milioni di teste.



