Sanremo 2026, traino totale: a "La Vita in Diretta"...

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Vita in diretta)

Il Festival, pur perdendo 7 punti e 3 milioni di spettatori rispetto alla prima serata del 2025, non smarrisce il suo effetto traino sui palinsesti Rai. A giovare del suo influsso infatti sono i format pomeridiani di Rai 1 con La volta buona di Caterina Balivo che rasenta il 20% nella seconda parte, trainando a sua volta Il paradiso delle signore vicino al 20%, seguito da La vita in diretta di Alberto Matano che lambisce il 22% e da L’eredità di Marco Liorni quasi al 29%.

Bene pure Unomattina oltre il 21% nell’ultima parte e Storie Italiane sopra il 20%. Ne approfitta anche il pomeriggio di Rai 2: BellaMa di Pierluigi Diaco sfiora l’8% nella seconda parte, La porta magica di Andrea Delogu è al 5.4%.