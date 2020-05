Striscia la notizia, Giuseppe Conte e la telefonata in diretta durante la conferenza stampa: cos'è successo subito dopo, imbarazzo

13 maggio 2020 a

"Scusate, suona un telefonino...". Giuseppe Conte è spiazzato quando sente il trillo di un cellulare in sala: sta illustrando ai giornalisti e all'Italia il Dl Rilancio e l'imprevisto lo costringe a fermarsi per qualche secondo, interrompendo un rituale, il discorso alla nazione, a cui ormai da tre mesi a questa parte è affezionatissimo.

conte fantozzi

Ma Striscia la notizia riesce a mostrare in esclusiva cos'è accaduto dopo.... Il ragionier Ugo Fantozzi, insieme al sodale Filini, tenta il colpaccio dell'accento svedese ma viene smascherato. Si ride, per una volta. E riderà anche Conte: in fondo, davanti al suo accento foggiano ma soprattutto vista la gestione di questa emergenza, avrebbe potuto beccarsi benissimo una pernacchia.

