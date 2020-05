I soliti ignoti, quelle voci su Amadeus in Rai: segnatevi questa data...

Francesco Fredella 14 maggio 2020 a

Sicuramente è l’anno di Amadeus. Anche questo, come il 2020 o come l’anno precedente. Amadeus, uno dei più bravi conduttori della televisione italiana, torna al timone de I soliti ignoti (si tratta di puntate inedite, secondo quanto riporta TvBlog). Probabilmente in onda da lunedì 24 maggio. Poi, a luglio, tornerà nell’access prime time una nuova edizione di Techetechetè, il programma ricco di contenuti che ripercorre la storia dell’Italia con grandi artisti del passato grazie alle Teche Rai. Sicuramente per la Rete guidata da Stefano Coletta il game di Amadeus è un vero fiore all’occhiello, visto che ha messo spesso in difficoltà “Striscia la notizia” a colpi di share. Ma oltre a Sanremo 2021 - di cui già si parla da mesi - Amadeus tornerà a dicembre con il concertone show per la fine dell’anno. Ormai è un appuntamento imperdibile su Rai1.

