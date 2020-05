Uomini e Donne, c'è una terza donna tra Gemma e Nicola: Scoppia il caos

15 maggio 2020 a

Occhi Blu, il corteggiatore di Gemma Galgani, si è svelato a Uomini e Donne e a Gemma non sembra essere piaciuto affatto: se in esterna infatti i due parevano trovarsi abbastanza bene non si può dire lo stesso di ciò che è accaduto in studio: lui ha detto che pensa che a Gemma possa piacere più un tipo come Nicola Vivarelli. Quest’ultimo non è stato in silenzio, e anzi, chiusa la parentesi con Occhi blu, si è parlato proprio del rapporto tra lui e Gemma.

Gemma Galgani, dramma e tilt: il gesto che le costa la crisi di nervi

Da lì, racconta Gossip e tv, è entrata in gioco la concorrente Valentina Autiero che ha inziato a rapportarsi con Nicola Vivarelli. La ragazza l’ha accusato di essere “sempre negativo” con lei, e da lì è scoppiata una scenata di gelosia che ha visto Gemma alzarsi e andarsi a sedere, invitando un Vivarelli a conoscere la Autiero e non lei. Valentina ha poi proseguito mettendoci su un carico da novanta: “Noi ci guardiamo spesso. Nicola, non dire che non è vero”. La successiva reazione di Gemma che ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari e stranito Maria De Filippi.

