Stasera Italia, Barbara Palombelli: "Chiediamo scusa per le parole di Nicola Porro". Il sindaco di Forte: "Noi le mani nella m***a, tu..."

"Chiediamo scusa per le parole di Nicola Porro". A Stasera Italia, la padrona di casa Barbara Palombelli si rivolge direttamente al sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, per riparare all'incidente diplomatico provocato dalle esternazioni del conduttore di Quarta repubblica. "Al sindaco di Forte dei Marmi porgiamo le scuse a nome di tutta la trasmissione per le dichiarazioni di Nicola Porro trasmesse nella scorsa puntata di Stasera Italia", ha spiegato contrita la Palombelli, augurandosi di poter tornare presto in vacanza nella celebre località balneare della Versilia.

Ma cos'aveva detto di tanto grave Porro? Durante una diretta Facebook aveva criticato l'ordinanza del sindaco che permette ai residenti di giocare a tennis. "Noi eroi che per due lire mettiamo le mani nella m***a, tu solo un supponente populista", era stata la "pacata" reazione di Murzi, sempre via social.

