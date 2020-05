Silvia Romano, Luigi Di Maio a Che tempo che fa dopo l'interrogazione di FdI sulla ong Africa Milele

16 maggio 2020 a

a

a

Luigi Di Maio sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa per parlare di Silvia Romano. Non solo il ministro degli Esteri affronterà il tema del riscatto, ma probabilmente si difenderà anche dalle accuse di Fratelli d’Italia. Il partito che fa capo a Giorgia Meloni ha infatti presentato un’interrogazione sul caso della 25enne milanese, riportata a casa dopo 18 lunghi mesi sotto sequestro. In particolare la richiesta è di fare luce su Africa Milele, l’onlus che avrebbe spedito la ragazza in zone pericolose senza nemmeno l’assicurazione contro gli infortuni. Per non parlare poi delle misure di sicurezza che sarebbero state pressoché inesistenti: FdI ha chiesto al ministro Di Maio di effettuare più controlli su queste ong, che dovrebbero tutte garantire la massima trasparenza e sicurezza quando si tratta di portare volontari dall’altra parte del mondo, per di più in zone a rischio.

Italiani infuriati, Conte e Di Maio bocciati dal sondaggio. Il caso Romano? Un'arma a doppio taglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.