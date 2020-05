Amici Speciali, i ballerini e la temperatura hot tra la giuria: "Tutti boni, soprattutto dopo la quarantena"

16 maggio 2020 a

a

a

Quando i ragazzi ballano sale la temperatura. “Tutti boni”, dice Daniela Cappelletti. Appena vede l’esibizione dei ballerini di Amici Speciali, tutti muscoli e addominali, non sfugge qualche occhiatina di troppo. E in giuria non si parla di altro. “Dopo la quarantena vedere questo...”, continua la Cappelletti. Anche gli altri giurati si rendono conto che c’è molto testosterone in studio. Tra l’altro, poco prima del balletto di Muller, un’assistente di studio era rimasta estasiata dagli addominali del ballerino che ha vinto Amici durante il cambio dell’outfit. Questa edizione speciale è piccantissima.

"Mettilo nelle mutande". La Ferilli alla De Filippi, imbarazzo in studio ad Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.