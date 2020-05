Amici Speciali, la proposta indecente di Sabrina Ferilli a Maria De Filippi: "Mettilo nelle mutande"

Francesco Fredella 16 maggio 2020 a

Amici speciali, musica e siparietti hot. Tra muscoli ben in vista dei possenti ballerini arriva pure un fuoriprogramma piccante di Sabrina Ferilli (in giuria insieme e a Gerry Scotti e Giorgio Panariello). Quando Maria De Filippi mostra un corno rosso, indossato nel passante del pantalone, arriva la risposta hot. “Io avevo detto mettilo nelle mutande, ma lei niente!”, tuona l’attrice romana che da anni è legata a Maria da una profonda e sincera amicizia. La conduttrice sorride. Incassa il colpo. E lo share vola. Un siparietto che non passa inosservato. Il portafortuna è ben in vista, la De Filippi lo sfoggia dinanzi alle telecamere all’inizio della puntata - che vince la sfida dello share del venerdì sera con il 19% e quasi 4 milioni di telespettatori. Obiettivo: aiutare la Protezione civile.

