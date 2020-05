Live, Gianluigi Nuzzi contro Alda D'Eusanio sulla multa della Finanza: "Sei poco credibile"

Francesco Fredella 17 maggio 2020 a

La versione di Alda D’Eusanio non convince Gianluigi Nuzzi. Il caso della multa di 400€ è stato sollevato dalla giornalista per una mascherina, che si sarebbe rotta in un negozio del centro di Roma. La Finanza ha multato la D’Eusanio e ha risposto con una nota ufficiale al video che ha pubblicato sui social. Secondo Gianluigi Nuzzi ci sarebbero dei testimoni che avrebbero visto la D’Eusanio senza mascherina nel bar.

Cala il gelo in studio al Live. “Furbetti non ne vogliamo più”, tuona il conduttore di Quarto Grado. "È poco credibile che si sia rotta la mascherina nel momento in cui entrava la Finanza", continua il giornalista. Ma la D’Eusanio chiude la faccenda così: “Non ne parlo più. Partono solo le denunce”.

