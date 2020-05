Silvia Romano in bikini con un ragazzo di colore, David Parenzo a Non è l'Arena contro Meluzzi: "Questa foto è falsa"

18 maggio 2020 a

"Silvia Romano? Questo è il rispetto dell'Occidente per le donne". In studio a Non è l'Arena David Parenzo attacca Alessandro Meluzzi: "Ecco cosa pubblica quest'altro maitre-à-penser della cosiddetta destra italiana". Poi tira fuori il telefonino e mostra il post in questione, che ritrae la 24enne cooperante italiana insieme a un ragazzo di colore in spiaggia, presumibilmente in Kenya dov'è stata rapita un anno e mezzo fa e liberata solo 10 giorni fa.

"Tienila ferma, tienila ferma così", raccomanda Massimo Giletti. "Bene, questa è una fake news, è falsa. Quel ragazzo appare in altre 10 foto come questa e dovrebbe querelare chi ha fatto questo fotomontaggio", tuona Parenzo.

