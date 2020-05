Che tempo che fa, Luciana Littizzetto su Silvia Romano: "Perché voglio ringraziarti"

18 maggio 2020 a

A Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio la domenica su Rai 2, nel suo consueto monologo Luciana Littizzetto dedica parte del suo spazio a Silvia Romano, la cooperante liberata dopo 18 mesi di prigionia e tornata in Italia tra mille polemiche. "Volevo dirti grazie - premette la Littizzetto -, perché continui a sorridere nonostante le ingiure, gli sputi di odio e i cocci di bottiglie sulla tua finestra", afferma riferendosi ai più beceri attacchi nei confronti della ragazza e agli atti intimidatori presso la sua abitazione al Casoretto, a Milano. E ancora, aggiunge la Littizzetto: "Silvia-Aisha, bentornata, impagabile come sei come tutte le persone generose". Infine, la comica torinese aggiunge un "Ps: ah, nel caso volessi farti chiamare Ugo a noi va bene lo stesso", conclude Luciana Littizzetto.

