Che tempo che fa, Nino Frassica fa calare il gelo: in diretta da Fabio Fazio, conciato così

Fermi tutti. La sorpresa è di quelle davvero clamorose. Siamo a Che tempo che fa, il programma della domenica sera di Fabio Fazio su Rai 2, dove uno degli ospiti fissi è il comico Nino Frassica. E quest'ultimo, nella puntata di domenica 17 maggio, ha davverso spiazzato tutti. Come? Andando in onda così come potete vedere nella foto qui sotto: con un'acconciatura improbabile, un crestino alla mohicano e per giunta ossigenato. Con ironia, Frassica ha sottolineato: "Da domani riaprono i parrucchieri. Avranno forbici e pettini lunghi due metri, in modo da mantenere le giuste distanze. Ci saranno forti sconti per le clienti che hanno i capelli lunghi più di un metro". Insomma, Nino Frassica per il momento ha preferito fare tutto da solo...

