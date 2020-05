Temptation Island, Massimo Colantoni e Sonia: le voci sul futuro, una impensabile ascesa?

Francesco Fredella 18 maggio 2020 a

“La nostra quarantena è stata piena di amore, solo qualche piccola lite. Ma come tutte le coppie italiane. Si sa, capita a tutti. Adesso stiamo vivendo una storia bellissima. Che va a gonfie vele”, racconta a Libero Massimo Colantoni parlando della sua quarantena con Sonia (conosciuta proprio a Temptation island). Massimo partecipò al programma come concorrente con la sua sua fidanzata Ilaria Teolis (che lo aveva mollato). Poi si è innamorato della tentatrice. Adesso il popolo della Rete è curioso di sapere come stiano vivendo questi momenti Sonia e Massimo, che vivono insieme a Roma. “Rifarei quel programma”, dice il concorrente di Temptation. “Lì ti metti alla prova e, alla fine, come è accaduto a me puoi anche trovare l’amore”, continua Massimo. C’è qualcuno che parla, in queste ore, di un loro possibile ritorno a Temptation island vip. Sarà vero? Mistero. Per adesso.

