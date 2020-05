Lorella Boccia, nuova dieta per combattere ansia e stress

18 maggio 2020 a

Lorella Boccia è ormai avviata ad una luminosa carriera televisva. Nata ballerina è sempre molto attenta al regime alimentare: la 29enne ha deciso di seguirecosì una nuova dieta. È stata la diretta interessata a Ok Salute e Benessere. La moglie di Niccolò Presta si è affidata ad un’esperta nutrizionista, che l’ha aiutata a mettere a punto un piano alimentare sano ma allo stesso tempo in grado di combattere ansia e stress, sentimenti assai comuni tra chi lavora davanti alle telecamere.

Oggi la star di Amici inizia la giornata con due fette di pane tostato con un filo d’olio extravergine d’oliva. . “La nuova dieta mi ha permesso di tenere a bada una serie di inconvenienti fisiologici. Nelle due settimane che precedono un’intervista importante, per esempio, non sgarro neanche di una virgola e assumo un integratore naturale di vitamina C, due pastiglie dopo colazione”, ha ammesso la Boccia. Non mancano i peccati di gola: appena può la Boccia, scrive Gossip e tv, si concede un piatto di parmigiana, da sempre il suo piatto preferito.

