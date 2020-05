Sandra Milo, il gesto estremo contro Giuseppe Conte: "Sciopero della fame, fino a quando"

19 maggio 2020 a

Sandra Milo fa sul serio. Sfida il premier e si schiera dalla parte dei più deboli. “Faccio lo sciopero della fame per la gente disperata”, l’appello di Sandra Milo a Giuseppe Conte fa il giro della rete. L’attrice, musa ispiratrice del grande Fellini ai tempi della Dolce vita, si schiera dalla parte dei più deboli. E non è la prima volta che accade. Da oggi inizia lo sciopero della fame anche per i lavoratori dello spettacolo, particolarmente colpiti dall’emergenza di questi mesi dopo lo stop a concerti, film e spettacoli.

Nelle scorse settimane Enrico Montesano aveva registrato una video-lettera al premier Conte. Dopo di lui tantissimi artisti hanno chiesto al Governo di non dimenticare il mondo dello spettacolo. Da De Sica a Mattioli, passando per cantanti e presentatori. Ora la Milo, per la prima volta, fa la voce grossa. Fa sul serio. E’ in sciopero della fame. Vuole incontrare Conte per farsi portavoce di centinaia di famiglie che non arrivano alla fine del mese.

