Vieni da Me, l'imbarazzo di Caterina Balivo: "Dio vede e provvede", un messaggio alla Rai?

Magnolia non ha ancora confermato la realizzazione dei talk per la prossima stagione. Tra i programmi tv gestiti dalla società di produzione anche Vieni da Me. Sul programma condotto da Caterina Balivo non mancano punti interrogativi. “Due volte sono stato ospite al tuo programma, e non c’è due senza tre. Quindi quando cominci la prossima edizione di questo programma?”, Gigi Marzullo, ospite della trasmissione, ha preso in contropiede la conduttrice che un po' imbarazzata ha replicato: “Dio vede e provvede, finiamo il 29 maggio“.

Lo strazio di Anna Valle: "Quel giorno c'era Fabrizio Frizzi", Balivo in lacrime

Ma Marzullo ha continuato: “Finisci momentaneamente…” Caterina ha così tagliato corto: “Puoi tornare la settimana prossima”. “Poi chiudiamo: è finita quando è finita?”. Il botta e risposta sembra lasciare spazio ai rumors che da settimane coinvolgono la Balivo, quelli che vedono Francesca Fialdini sostituirla. Una cosa però è certa: Vieni da Me chiuderà i battenti il 29 maggio 2020.

