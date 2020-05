DiMartedì, Giovanni Floris stuzzicato da Corrado Augias: "La pensi come me su Giuseppe Conte"

19 maggio 2020 a

Corrado Augias stuzzica Giovanni Floris in diretta a DiMartedì. In studio si parla di Giuseppe Conte che, secondo il noto giornalista, ha svolto un lavoro tutto sommato positivo insieme alla sua squadra di governo. “Non so lei come la pensa - dice al conduttore di La7 - ci sono stati dei ritardi e degli errori, soprattutto all’inizio, e in alcune occasioni ciò che è stato detto non si è poi concretizzato, ma tutto sommato il premier ha fatto bene. Basta vedere quello che ha fatto Boris Johnson in Gran Bretagna, nonostante il vantaggio di aver potuto osservare l’Italia, che è stata la prima in Europa ad affrontare il coronavirus”. Poi la battuta per cercare di far sbilanciare Floris, che non si spinge al di là di un sorriso: “Dalla sua reazione - dice Augias - credo che anche lei la pensi così su Conte”.

