Fuori dal Coro, Mario Giordano con il favore delle tenebre: "Giuseppe Conte ci ha lasciato al buio"

Mario Giordano tiene sempre fede al nome della sua trasmissione e si conferma Fuori dal Coro a tutti gli effetti. Dopo lo show con il monopattino, stavolta il conduttore di Rete4 si presenta al buio, una metafora del governo che, secondo Giuseppe Conte, non opera con il favore delle tenebre ma intanto lascia il Paese al buio e soprattutto senza soldi. “Cosa abbiamo fatto in questi due mesi e mezzo?”, si chiede Giordano che poi aggiunge: “Sono arrivate norme confuse e sempre di notte, al buio. Non si capisce niente, dove sono i soldi? Non c’è neanche il decreto, eppure Conte lo aveva annunciato una settimana fa. Sembrava ci fossero soldi per tutti, il premier sembrava un venditore di una sagra di paese, ma i soldi non si vedono”.

