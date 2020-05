Non è l'arena, sotto accusa Massimo Giletti: "Ricatto televisivo, fa parlare Pamela Prati e non me"

20 maggio 2020 a

Il Pamela Prati Gate, meglio conosciuto come Pratiful, ha invaso stampa e televisioni per settimane prima di giungere alla conclusione che era tutto falso ciò che ruotava intorno al fantomatico Mark Caltagirone. Ancora oggi non è chiaro chi abbia plagiato chi, ma a distanza di un anno rimangono molto tesi i rapporti tra la Prati e le ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La diatriba si è riaperta improvvisamente a causa di Mara Venier, che ha ospitato a Domenica In la Prati, scatenando la rabbia della Michelazzo, che se l’è presa anche con Massimo Giletti, che aveva intervistato Pamela in precedenza a Non è l'arena. “La mia rabbia - ha dichiarato l’ex manager in un’intervista a Super Guida Tv - è perché una Venier o un Giletti danno spazio in tv solo a lei e non danno il diritto di replica anche a me? Perché lei è abituata a fare tutte queste cose in tv, e io? Questa è la rabbia che viene a me. Ma poi penso che magari la Prati fa dei ricatti televisivi, nel senso che dice che va in un programma a patto che io non sia invitata. Ora va bene la Venier che è sua amica, ma Giletti avrebbe dovuto invitarmi e darmi la possibilità di replicare”.

